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Власти Коми не смогли спасти от закрытия Печорское речное училище, признанное «экономически нецелесообразным»
Россия и мир
Фото: скриншот трансляции на странице ВК республики Коми
В Коми закрывается Печорское речное училище. Власти региона с этим решением не согласны, однако повлиять на ситуацию не смогли.
Об этом на прямой линии с населением сообщил глава региона Владимир Уйба.
Одна из жительниц задала вопрос: «Вы говорите, что молодежь должна оставаться в республике, но при этом Печорское речное училище закрывается». Уйба сказал, что вопрос «не в бровь, а в глаз». «Правда, в чужой глаз, в том смысле, что училище федеральное и вышестоящая организация у него — федеральное агентство», — ответил глава региона.
По его словам, училище входит в федеральный вуз — госуниверситет морского и речного флота, который входит в состав федерального агентства. «Это своя федеральная вертикаль, мы на них впрямую повлиять не можем. У них своя концепция по сокращению учебных заведений, которые, по их понимаю, экономически нецелесообразны», — сказал Уйба, добавив, что для региона «экономика вторична» и они категорически не согласны с решением закрыть училище.
Глава региона утверждает, что попытался обсудить ситуацию с руководством федерального агентства, однако там заявили, что решение принято и изменено не будет. При этом решение было принято быстро, и власти региона поставили перед фактом.
По решению Уйбы, учащихся переведут в Печорский промышленно-экономический техникум, где будут созданы новые направления — судоходство и ремонт, аналогичные тем, которые сейчас есть в училище. Там будут готовить помощников капитана и ремонтников. «Есть ещё проектирование судов, но это точно пока мы не потянем», — заявил Уйба.
По его словам, федеральный вуз предлагал «раскидать» студентов по филиалам, но в таком случае есть опасения, что «они уже не вернутся в республику». «Они практику пройдут на Волге или на Енисее, и там и останутся, а нам нужно, чтобы ребята оставались здесь», — сказал Уйба.
Ранее курсанты создали петицию с просьбой не закрывать их училище. Ее подписали более 1300 человек. Также к курсантами присоединились их родители.
Печорское речное училище было основано в 1935 году. Его учредитель — Федеральное агентство морского и речного транспорта. На сайте училища говорится, что среди известных выпускников В.Г. Беляев, глава администрации Калининградского морского порта (его именем назван лоцманский катер «Василий Беляев»), Юрий Танковид, замкомандира атомной подводной лодки (награжден орденом Красной Звезды), Владимир Тимин, писатель, сценарист, народный поэт республики и другие.
Об этом на прямой линии с населением сообщил глава региона Владимир Уйба.
Одна из жительниц задала вопрос: «Вы говорите, что молодежь должна оставаться в республике, но при этом Печорское речное училище закрывается». Уйба сказал, что вопрос «не в бровь, а в глаз». «Правда, в чужой глаз, в том смысле, что училище федеральное и вышестоящая организация у него — федеральное агентство», — ответил глава региона.
По его словам, училище входит в федеральный вуз — госуниверситет морского и речного флота, который входит в состав федерального агентства. «Это своя федеральная вертикаль, мы на них впрямую повлиять не можем. У них своя концепция по сокращению учебных заведений, которые, по их понимаю, экономически нецелесообразны», — сказал Уйба, добавив, что для региона «экономика вторична» и они категорически не согласны с решением закрыть училище.
Глава региона утверждает, что попытался обсудить ситуацию с руководством федерального агентства, однако там заявили, что решение принято и изменено не будет. При этом решение было принято быстро, и власти региона поставили перед фактом.
По решению Уйбы, учащихся переведут в Печорский промышленно-экономический техникум, где будут созданы новые направления — судоходство и ремонт, аналогичные тем, которые сейчас есть в училище. Там будут готовить помощников капитана и ремонтников. «Есть ещё проектирование судов, но это точно пока мы не потянем», — заявил Уйба.
По его словам, федеральный вуз предлагал «раскидать» студентов по филиалам, но в таком случае есть опасения, что «они уже не вернутся в республику». «Они практику пройдут на Волге или на Енисее, и там и останутся, а нам нужно, чтобы ребята оставались здесь», — сказал Уйба.
Ранее курсанты создали петицию с просьбой не закрывать их училище. Ее подписали более 1300 человек. Также к курсантами присоединились их родители.
Печорское речное училище было основано в 1935 году. Его учредитель — Федеральное агентство морского и речного транспорта. На сайте училища говорится, что среди известных выпускников В.Г. Беляев, глава администрации Калининградского морского порта (его именем назван лоцманский катер «Василий Беляев»), Юрий Танковид, замкомандира атомной подводной лодки (награжден орденом Красной Звезды), Владимир Тимин, писатель, сценарист, народный поэт республики и другие.
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