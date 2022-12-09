Возрастное ограничение 18+

Власти Коми не смогли спасти от закрытия Печорское речное училище, признанное «экономически нецелесообразным»

17.31 Среда, 14 декабря 2022
Россия и мир
Фото: скриншот трансляции на странице ВК республики Коми
В Коми закрывается Печорское речное училище. Власти региона с этим решением не согласны, однако повлиять на ситуацию не смогли.

Об этом на прямой линии с населением сообщил глава региона Владимир Уйба.

Одна из жительниц задала вопрос: «Вы говорите, что молодежь должна оставаться в республике, но при этом Печорское речное училище закрывается». Уйба сказал, что вопрос «не в бровь, а в глаз». «Правда, в чужой глаз, в том смысле, что училище федеральное и вышестоящая организация у него — федеральное агентство», — ответил глава региона.

По его словам, училище входит в федеральный вуз — госуниверситет морского и речного флота, который входит в состав федерального агентства. «Это своя федеральная вертикаль, мы на них впрямую повлиять не можем. У них своя концепция по сокращению учебных заведений, которые, по их понимаю, экономически нецелесообразны», — сказал Уйба, добавив, что для региона «экономика вторична» и они категорически не согласны с решением закрыть училище.

Глава региона утверждает, что попытался обсудить ситуацию с руководством федерального агентства, однако там заявили, что решение принято и изменено не будет. При этом решение было принято быстро, и власти региона поставили перед фактом.

По решению Уйбы, учащихся переведут в Печорский промышленно-экономический техникум, где будут созданы новые направления — судоходство и ремонт, аналогичные тем, которые сейчас есть в училище. Там будут готовить помощников капитана и ремонтников. «Есть ещё проектирование судов, но это точно пока мы не потянем», — заявил Уйба.

По его словам, федеральный вуз предлагал «раскидать» студентов по филиалам, но в таком случае есть опасения, что «они уже не вернутся в республику». «Они практику пройдут на Волге или на Енисее, и там и останутся, а нам нужно, чтобы ребята оставались здесь», — сказал Уйба.

Ранее курсанты создали петицию с просьбой не закрывать их училище. Ее подписали более 1300 человек. Также к курсантами присоединились их родители.

Печорское речное училище было основано в 1935 году. Его учредитель — Федеральное агентство морского и речного транспорта. На сайте училища говорится, что среди известных выпускников В.Г. Беляев, глава администрации Калининградского морского порта (его именем назван лоцманский катер «Василий Беляев»), Юрий Танковид, замкомандира атомной подводной лодки (награжден орденом Красной Звезды), Владимир Тимин, писатель, сценарист, народный поэт республики и другие.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Свердловчанка попросила губернатора провести газ на юг Красноуфимского района
09 декабря 2022
Жители Нижнего Тагила обеспокоены строительством исправительного центра около школы
09 декабря 2022
На губернаторские елки пригласят детей свердловских мобилизованных
09 декабря 2022
Нижнему Тагилу выделят деньги на реконструкцию плотины пруда
09 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В обществе меняется отношение к болезни». Глава фонда, занимающегося ВИЧ, о ситуации с ВИЧ в России и о том, можно ли называть её эпидемией

Директор екатеринбургского фонда «Новая жизнь» о последствиях запугивания людей ВИЧ-инфекцией и будущей профилактики заболевания
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
21:12 Фонтан с лазерами и подогревом появится в исторической части Екатеринбурга
20:41 Конфликт из-за точечной застройки назревает в Каменске-Уральском
19:40 Обманывавшие жителей Екатеринбурга и Асбеста челябинцы ожидают суда
19:13 Вечный огонь в Ревде погас уже в третий раз за год
18:31 В Ельцин Центре про литературную гражданскую войну расскажет профессор Архангельский
17:57 К выходным в Свердловской области потеплеет
17:49 В 14% исследованных продуктов свердловчане нашли антибиотики хинолоны
17:23 Пассажирский поезд в Свердловской области насмерть сбил женщину
16:55 Директором Музея истории Екатеринбурга стал Игорь Пушкарев
16:27 В Екатеринбурге утвердили схему сноса незаконных киосков
15:58 Убийце женщины и двух ее сыновей на Урале грозит пожизненное лишение свободы
15:26 Ярмарочный сезон-2023 в Екатеринбурге откроется 1 января
14:54 РЖД заплатит екатеринбурженке 100 тысяч рублей за травму на ж/д путях
14:27 За полгода в Свердловской области погибли 62 ребенка
13:56 Еще 371 свердловчанин заболел коронавирусом
13:22 Подросток из Свердловской области выйдет на лед со сборной России по хоккею
12:53 В Свердловской области охотник случайно застрелил своего знакомого
12:22 Студентку в Екатеринбурге осудили за незаконный сбыт наркотиков
11:59 В 2022 году в Пермском крае комплексные кадастровые работы охватили территорию в 5300 га
11:58 «Дни короткометражного кино» стартуют в Свердловской области
11:54 Ученые Пермского Политеха нашли применение отходам торфяных месторождений
11:29 Два пешеходных перехода сделают на свердловской трассе, которую детям приходится перебегать по пути в школу
10:54 В районе Логопарка Кольцово полиция проверила 234 мигрантов
10:22 В Каменске-Уральском в суд направлено уголовное дело о ДТП, в котором пострадал мотоциклист
09:56 «Уралэлектромедь» внедряет технологию обратного осмоса для очистки промышленной воды
Все новости
17:31 Власти Коми не смогли спасти от закрытия Печорское речное училище, признанное «экономически нецелесообразным»
16:10 Губернатор Старовойт: в Курской области 18 тысяч человек остаются без света из-за снегопада
15:41 МВД: в Томской области грузовик столкнулся со «скорой», погибли 4 человека
14:56 В Новосибирске стоимость поездки в метро повысят до 30 рублей
14:36 В Туве на воспитательницу завели уголовное дело за жестокое обращение с двухлетним малышом
13:56 Хинштейн: бывший генерал Росгвардии подозревается в крупном мошенничестве при закупках имущества
13:12 Глава СК поручил проверить ситуацию с замерзающим селом в Бурятии
12:46 В Иркутской области из-за крупной коммунальной аварии жители остались без отопления в морозы
12:02 В Оренбургской области полицейские получили сроки за пытки задержанного
11:29 Составлен рейтинг регионов России по доступности жилья
10:20 Землетрясение в Иране было предсказано российскими футурологами еще в прошлом году
18:19 Муниципальный депутат Горинов заболел в колонии, ему не оказывают медпомощь
17:31 В красноярской школе на уроке химии взорвались реактивы, 8 учеников получили токсическое отравление
17:09 Третьяковская галерея перестала выдавать красивые билеты из-за проблем с бумагой
15:48 В Кемеровской области 13 чиновников задержаны по делу о незаконной рубке леса
15:05 Депутат ГД Ткачев попросил Роскомнадзор разблокировать Твиттер
14:25 В Монголии по «угольному делу» проходят экс-президент и бывший министр экономики
13:38 Павел Дуров стал самым богатым человеком в ОАЭ
12:50 В Монголии перед Дворцом правительства установили войлочные юрты для протестующих
11:39 Власти опровергают информацию о росте платежей за ЖКУ из-за установки «умных» счетчиков
11:09 Росавиация: режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря
10:52 Составлен рейтинг стран Европы по расходам семей на еду
19:13 На Кубани в отношении бывшей судьи возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве
18:14 Краснодарский экс-судья, сбивший велосипедиста и покинувший место ДТП, предстанет перед судом
17:33 СМИ: главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK