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МВД: в Томской области грузовик столкнулся со «скорой», погибли 4 человека
Россия и мир
Фото: Управление МВД России по Томской области
В Томской области в ДТП со «скорой» погибли 4 человека.
Авария произошла в среду днем на 46 километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка). По данным регионального МВД, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, машина «скорой» — со стороны Томска в город Асино.
«В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным в автомобиле скорой медицинской помощи погибло 4 человека», — сообщили в главке.
Обстоятельства ДТП и количество пострадавших устанавливаются.
По информации местных СМИ, в реанимобиле находились два врача, медсестра и водитель. Предположительно, они работали в областном перинатальном центре и ехали за пациенткой.
Обновлено. По информации губернатора Владимира Мазура, погибли заместитель главного врача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медицинская сестра и водитель скорой помощи.
Авария произошла в среду днем на 46 километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка). По данным регионального МВД, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, машина «скорой» — со стороны Томска в город Асино.
«В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным в автомобиле скорой медицинской помощи погибло 4 человека», — сообщили в главке.
Обстоятельства ДТП и количество пострадавших устанавливаются.
По информации местных СМИ, в реанимобиле находились два врача, медсестра и водитель. Предположительно, они работали в областном перинатальном центре и ехали за пациенткой.
Обновлено. По информации губернатора Владимира Мазура, погибли заместитель главного врача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медицинская сестра и водитель скорой помощи.
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