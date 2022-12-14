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В Туве на воспитательницу завели уголовное дело за жестокое обращение с двухлетним малышом
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Кызыле воспитательница одного из реабилитационных центров жестоко обращалась с маленьким ребенком, возбуждено уголовное дело.
По данным регионального МВД, 49-летняя женщина «применила жестокие методы воспитания по отношению к двухлетнему воспитаннику», какие именно — не уточняется.
При допросе подозреваемая призналась в содеянном.
В настоящее время сотрудница реабилитационного центра уволена с занимаемой должности, сообщает пресс-служба МВД.
По данным регионального МВД, 49-летняя женщина «применила жестокие методы воспитания по отношению к двухлетнему воспитаннику», какие именно — не уточняется.
При допросе подозреваемая призналась в содеянном.
В настоящее время сотрудница реабилитационного центра уволена с занимаемой должности, сообщает пресс-служба МВД.
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