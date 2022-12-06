Возрастное ограничение 18+
Хинштейн: бывший генерал Росгвардии подозревается в крупном мошенничестве при закупках имущества
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко подозревается в мошенничестве при закупках вещевого имущества, об этом сообщил депутат ГД Александр Хинштейн со ссылкой на главное военное следственное управление СКР.
Это не первое уголовное дело против бывшего генерала.
«Речь идёт о масштабной афере, организованной Милейко и другими тогдашними руководителями Росгвардии. В 2017 г. они передали все контракты на поставку «вещевки» мелкой фирме «СпецШвейСнаб», не способной выполнить и 1% объёма. Цены при этом безбожно завышались и не соответствовали качеству», — утверждает Хинштейн.
По его данным, за 2,5 года было заключено 134 контракта на сумму более 3,6 млрд. При этом, по оценке следствия, не менее 10% из них украли, пишет депутат.
По его словам, месяц назад против Милейко возбудили уголовное дело за взятку в 10 млн.
Напомним, летом прошлого года Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замдиректора Росгвардии Милейко к шести годам колонии. Он был признан виновным в мошенничестве при получении квартиры в Балашихе, писал ТАСС. Суд также лишил его воинского звания «генерал-лейтенант запаса».
Гособвинение просило для Милейко восемь лет колонии.
Это не первое уголовное дело против бывшего генерала.
«Речь идёт о масштабной афере, организованной Милейко и другими тогдашними руководителями Росгвардии. В 2017 г. они передали все контракты на поставку «вещевки» мелкой фирме «СпецШвейСнаб», не способной выполнить и 1% объёма. Цены при этом безбожно завышались и не соответствовали качеству», — утверждает Хинштейн.
По его данным, за 2,5 года было заключено 134 контракта на сумму более 3,6 млрд. При этом, по оценке следствия, не менее 10% из них украли, пишет депутат.
По его словам, месяц назад против Милейко возбудили уголовное дело за взятку в 10 млн.
Напомним, летом прошлого года Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замдиректора Росгвардии Милейко к шести годам колонии. Он был признан виновным в мошенничестве при получении квартиры в Балашихе, писал ТАСС. Суд также лишил его воинского звания «генерал-лейтенант запаса».
Гособвинение просило для Милейко восемь лет колонии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Урале задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве человека
06 декабря 2022
06 декабря 2022
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после стрельбы на ВИЗе
09 декабря 2022
09 декабря 2022
Житель Ревды похитил велосипеды у 17 человек
06 декабря 2022
06 декабря 2022