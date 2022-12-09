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Глава СК поручил проверить ситуацию с замерзающим селом в Бурятии

13.12 Среда, 14 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Председатель СК России поручил проверить жалобы жителей одного из сел в Бурятии на низкую температуру в домах, сообщает СК РФ.

«СМИ сообщили о жалобах жителей села Новокижингинск Республики Бурятия на отсутствие угля для отопления, температура в зданиях не поднимается выше 8-10 градусов, в том числе в школах и детском саду», — говорится в сообщении ведомства.

Председатель СК России дал поручение руководителю регионального СУ СК представить доклад о ситуации.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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