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В Оренбургской области полицейские получили сроки за пытки задержанного
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Оренбургской области трое полицейских получили сроки в колонии за пытки задержанного.
Трое сотрудников МУ МВД России «Орское» признаны виновными по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК).
По данным СК, в январе прошлого года полицейские, находясь в отделе, «группой лиц по предварительному сговору, используя наручники, применили психологическое и физическое насилие в отношении задержанного». Как именно пытали задержанного, не уточняется. По данным СК, он подозревался в административном правонарушении.
«Приговором суда фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы, сроки 3 года 6 месяцев, 3 года 4 месяца и 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в региональном СУ СК.
Трое сотрудников МУ МВД России «Орское» признаны виновными по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК).
По данным СК, в январе прошлого года полицейские, находясь в отделе, «группой лиц по предварительному сговору, используя наручники, применили психологическое и физическое насилие в отношении задержанного». Как именно пытали задержанного, не уточняется. По данным СК, он подозревался в административном правонарушении.
«Приговором суда фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы, сроки 3 года 6 месяцев, 3 года 4 месяца и 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в региональном СУ СК.
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