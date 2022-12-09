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В красноярской школе на уроке химии взорвались реактивы, 8 учеников получили токсическое отравление
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В красноярской школе на уроке химии взорвались реактивы, 8 учеников получили токсическое отравление.
ЧП в селе Малый-Имыш Ужурского района произошло еще в сентябре. «Во время проведения практического опыта на уроке химии произошло возгорание реактивов в лабораторной колбе. В результате происшествия восемь учеников 9 класса получили токсическое отравление, были доставлены в районную больницу, трое из них находились под наблюдением специалистов», — сообщили в региональной прокуратуре, которая провела проверку.
В СМИ появилось видео с урока, снятое одним из учеников. На опубликованных кадрах учитель химии (он же директор школы) предлагает детям определить, какой газ выделяется во время эксперимента, и смешивает реактивы в колбе на столе. Через секунду колба взрывается.
В прокуратуре заявили, что директор не принял необходимых мер по обеспечению безопасности обучающихся, нарушил требования по охране труда, так как опыт проводился не в вытяжном шкафу. Кроме того, детей не обеспечили средствами защиты, отметили в прокуратуре.
Директору школы объявлен выговор, его оштрафовали на 10 тыс. рублей. Также у него забрали совместительство по химии.
Кроме того, по заявлению законных представителей одного из пострадавших детей прокуратура направила в суд иск о компенсации морального вреда.
ЧП в селе Малый-Имыш Ужурского района произошло еще в сентябре. «Во время проведения практического опыта на уроке химии произошло возгорание реактивов в лабораторной колбе. В результате происшествия восемь учеников 9 класса получили токсическое отравление, были доставлены в районную больницу, трое из них находились под наблюдением специалистов», — сообщили в региональной прокуратуре, которая провела проверку.
В СМИ появилось видео с урока, снятое одним из учеников. На опубликованных кадрах учитель химии (он же директор школы) предлагает детям определить, какой газ выделяется во время эксперимента, и смешивает реактивы в колбе на столе. Через секунду колба взрывается.
В прокуратуре заявили, что директор не принял необходимых мер по обеспечению безопасности обучающихся, нарушил требования по охране труда, так как опыт проводился не в вытяжном шкафу. Кроме того, детей не обеспечили средствами защиты, отметили в прокуратуре.
Директору школы объявлен выговор, его оштрафовали на 10 тыс. рублей. Также у него забрали совместительство по химии.
Кроме того, по заявлению законных представителей одного из пострадавших детей прокуратура направила в суд иск о компенсации морального вреда.
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