Возрастное ограничение 18+
В Кемеровской области 13 чиновников задержаны по делу о незаконной рубке леса
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Кемеровской области 13 чиновников были задержаны по делу о незаконной рубке леса.
По данным региональной прокуратуры, в состав преступного сообщества вошли сотрудники территориального отдела Департамента лесного комплекса Кузбасса.
Материальный ущерб оценивается в 50 млн. рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 100 млн рублей.
Прокурор области направил в суд иск о взыскании в доход государства имущества, которое было приобретено одним из госслужащих на неподтвержденные доходы (около 15 миллионов рублей).
«В ходе предварительного расследования 13 обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста», — сообщили в надзорном ведомстве.
По данным региональной прокуратуры, в состав преступного сообщества вошли сотрудники территориального отдела Департамента лесного комплекса Кузбасса.
Материальный ущерб оценивается в 50 млн. рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 100 млн рублей.
Прокурор области направил в суд иск о взыскании в доход государства имущества, которое было приобретено одним из госслужащих на неподтвержденные доходы (около 15 миллионов рублей).
«В ходе предварительного расследования 13 обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста», — сообщили в надзорном ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском вынесли приговор мошеннику, обманувшему осужденного на 5,9 млн рублей
09 декабря 2022
09 декабря 2022
Житель Ревды похитил велосипеды у 17 человек
06 декабря 2022
06 декабря 2022
Мужчину в Екатеринбурге осудили за кражу башенного крана
06 декабря 2022
06 декабря 2022