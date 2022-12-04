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Власти опровергают информацию о росте платежей за ЖКУ из-за установки «умных» счетчиков
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
В аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко опровергли информацию о том, что из-за установки «умных» счетчиков платежи за ЖКХ увеличатся.
Ранее в СМИ появились сообщения, что установку, замену и обслуживание «умных» счетчиков в России могут включить квитанции по оплате ЖКУ. По данным «Известий», вице-премьер поручил Минстрою проработать такую меру.
Позже в аппарате Чернышенко прокомментировали эту информацию. «Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием "умных" счетчиков», — сообщили в аппарате (цитата по РИА Новости).
Там добавили, что развитие системы «умных» приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6% компаний этой сферы его внедряют). Предполагается, что это позволит обеспечить «существенный экономический эффект, в том числе для граждан».
Ранее в СМИ появились сообщения, что установку, замену и обслуживание «умных» счетчиков в России могут включить квитанции по оплате ЖКУ. По данным «Известий», вице-премьер поручил Минстрою проработать такую меру.
Позже в аппарате Чернышенко прокомментировали эту информацию. «Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием "умных" счетчиков», — сообщили в аппарате (цитата по РИА Новости).
Там добавили, что развитие системы «умных» приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6% компаний этой сферы его внедряют). Предполагается, что это позволит обеспечить «существенный экономический эффект, в том числе для граждан».
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