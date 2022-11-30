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Бастрыкин: 1400 правоохранителей привлекли к ответственности за коррупцию в этом году
Россия и мир
Фото: Следственный комитет РФ
В России 1400 сотрудников правоохранительных органов были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию в этом году. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«Среди тех, кто привлечен к уголовной ответственности за коррупцию, в том числе 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов, 679 военных, 420 должностных лиц органов местного самоуправления, 356 работников системы образования и 259 работников системы здравоохранения», — сообщил Бастрыкин.
Также он назвал количество фигурантов уголовных дел о коррупции, имеющих особый правовой статус, — это 66 депутатов органов местного самоуправления, 49 сотрудников правоохранительных органов (среди которых 29 сотрудников МВД, 10 следователей и руководителей следственных органов СК, 10 прокуроров и помощников прокурора).
«В отношении лиц с особым правовым статусом расследовано 781 преступление. Поэтому каждый служитель закона должен понимать, что рано или поздно, но он ответит перед законом за совершенные им преступления», — заявил Бастрыкин.
«Среди тех, кто привлечен к уголовной ответственности за коррупцию, в том числе 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов, 679 военных, 420 должностных лиц органов местного самоуправления, 356 работников системы образования и 259 работников системы здравоохранения», — сообщил Бастрыкин.
Также он назвал количество фигурантов уголовных дел о коррупции, имеющих особый правовой статус, — это 66 депутатов органов местного самоуправления, 49 сотрудников правоохранительных органов (среди которых 29 сотрудников МВД, 10 следователей и руководителей следственных органов СК, 10 прокуроров и помощников прокурора).
«В отношении лиц с особым правовым статусом расследовано 781 преступление. Поэтому каждый служитель закона должен понимать, что рано или поздно, но он ответит перед законом за совершенные им преступления», — заявил Бастрыкин.
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