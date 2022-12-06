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Парламент Беларуси принял изменения в УК о «военных фейках» и смертной казни за госизмену
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Парламент Беларуси в первом чтении принял изменения в уголовный кодекс. В частности, предлагается ввести смертную казнь за госизмену для должностных лиц и военных, а также вводится ответственность за так называемые «военные фейки».
«Проектом Закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего», — говорится в тексте проекта, опубликованном в телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Депутаты уточняют, что изменения вносятся «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».
Кроме того, поправками в УК предусмотрена ответственность за «распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Республики Беларусь», говорится в сообщении.
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