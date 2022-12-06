Возрастное ограничение 18+

Парламент Беларуси принял изменения в УК о «военных фейках» и смертной казни за госизмену

15.38 Среда, 7 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости


Парламент Беларуси в первом чтении принял изменения в уголовный кодекс. В частности, предлагается ввести смертную казнь за госизмену для должностных лиц и военных, а также вводится ответственность за так называемые «военные фейки».

«Проектом Закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего», — говорится в тексте проекта, опубликованном в телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Депутаты уточняют, что изменения вносятся «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».

Кроме того, поправками в УК предусмотрена ответственность за «распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Республики Беларусь», говорится в сообщении.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Гордума приняла бюджет Екатеринбурга на следующий год
06 декабря 2022
Депутаты свердловского Заксобрания приняли бюджет области на 2023 год
06 декабря 2022
Власти Екатеринбурга изменили статус леса, против строительства глэмпинга в котором боролись жители Мичуринского
05 декабря 2022
Екатеринбург присоединится к мероприятиям Всемирного дня борьбы со СПИДом
30 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В СПбГУ формируется крупнейший в России независимый профсоюз студентов

Студенты намерены бороться за свои права и хотят вернуть уволенных преподавателей
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:25 Еще на одной улице Екатеринбурга запретят остановку автомобилей
16:53 Из задымленной девятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировались 10 человек
16:25 Пьяного водителя грузовика без прав задержали в Екатеринбурге
15:58 В Екатеринбурге состоится презентация книги о Николае Коляде
15:21 Официальная делегация Екатеринбурга прибыла в Кыргызстан
14:52 В Нижнем Тагиле снова подорожает проезд в общественном транспорте
14:24 Свердловский губернатор вошел в состав президиума Госсовета РФ
13:53 За сутки в Свердловской области подтвердили 329 случаев COVID-19
13:25 В Свердловской области поезд насмерть сбил женщину
12:51 На ВИЗе в Екатеринбурге произошла потасовка со стрельбой
12:49 Росреестр Прикамья разъясняет, нужно ли платить госпошлину за расторжение договора аренды
12:44 Устройство разработчиков из Пермского Политеха поможет очистить улицы от снега
12:40 «Горьковка» приглашает на фестиваль «Этномода»
12:22 В столице Урала ликвидировали опасную детскую горку
11:56 В Екатеринбурге рецидивист отправится в колонию за кражу телефона
11:24 Спрос на персонал продолжает расти в Свердловской области
11:13 Ветеранские организации приглашают пермяков на концерт в День Героев Отечества
11:11 В Прикамье судебные приставы помогли пострадавшим в ДТП получить компенсацию морального вреда
10:53 В торговых центрах Екатеринбурга пройдет бесплатная диспансеризация
10:25 Автоинспекторы проверят в Екатеринбурге водителей такси
09:51 В Камышлове осудили полицейского, устроившего смертельное ДТП
09:22 В Серове из горящей пятиэтажки эвакуировались 30 человек
20:55 В Ленинском районе Екатеринбурга прохожему пробили голову
20:21 «Екатеринбургская» часть «Ёлок» бьёт рекорды кинопроката
19:51 Известного екатеринбургского политолога больше не обвиняют в оскорблении ветерана
Все новости
16:38 Губернатор Курской области сообщил о ликвидации пожара в районе аэродрома
15:38 Парламент Беларуси принял изменения в УК о «военных фейках» и смертной казни за госизмену
14:32 В Каталонии при столкновении поездов пострадали более 150 человек
13:09 Губернатор Ростовской области сообщил о задержании стрелявшего в полицейских преступника
12:28 СМИ: полиция Германии задержала десятки подозреваемых в подготовке штурма бундестага
11:29 Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции
11:07 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 15 декабря
17:44 Обсуждение бюджета в парламенте Турции закончилось дракой
17:26 СК: в Балашихе пьяный полицейский устроил смертельное ДТП, он задержан
16:57 Губернатор Ростовской области рассказал о состоянии раненого полицейского в Новошахтинске
16:19 В полиции подтвердили информацию о розыске вооруженного мужчины в Новошахтинске
15:52 СМИ: в Новошахтинске ищут вооруженного мужчину в камуфляже, который обстрелял полицейских
14:58 В России перестали работать сайты судов
12:57 Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до десяти
12:07 Совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*
10:31 В Нижневартовске школьник ударил ножом одноклассника, пострадавший в крайне тяжелом состоянии
10:18 Курский губернатор сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома
19:27 В Чувашии за грабеж, мошенничество, насилие и угрозу убийством экс-полицейские получили условные сроки
18:28 Парламент Монголии собрал экстренное заседание на фоне массовых протестов в столице
16:48 СМИ: в Монголии протестующие прорвались в здание правительства, они требуют расследования «угольного скандала»
16:12 В омском селе Пикетное произошел взрыв в школьной котельной, кочегар в тяжелом состоянии
15:53 В Воронежской области в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавший
14:38 Сахалинское информагентство Сах.ком после блокировки объявило о своем закрытии
13:33 В России произошел третий за сутки взрыв газа в жилом доме
13:21 После взрыва в Нижневартовске семь человек объявлены пропавшими без вести
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK