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СМИ: полиция Германии задержала десятки подозреваемых в подготовке штурма бундестага
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Германии полиция проводит одну из крупнейших операций против правых радикалов, пишут местные СМИ.
По данным газеты Die Zeit, в среду полицейские проводят обыски в более 130 домах и квартирах по всей стране. Сообщается, что задержаны «десятки» человек по подозрению в подготовке к свержению власти в стране (по некоторым данным, задержаны 25 человек, при этом в причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека).
Среди задержанных есть гражданка РФ, сообщает ТАСС со ссылкой Генпрокуратуру ФРГ.
Как пишут СМИ, подозреваемые планировали штурм бундестага.
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