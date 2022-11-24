В Киргизии банки прекратили обслуживание карт «Мир» из-за опасения подпасть под санкции
Россия и мир
Фото: Алиса Левина/Вечерние ведомости
Несколько банков в Киргизии прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир» из-за рисков подпасть под санкции США.
По словам руководства Национального банка страны, из-за сотрудничества с этой платежной системой полноценная деятельность киргизских банков может серьезно пострадать, пишет ТАСС.
Замглавы Нацбанка Кайып Куленбеков выступил в парламенте республики и заявил, что банки пошли на такие меры из-за опасения подпасть под санкции со стороны финансовых структур США. «Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей», — пояснил он.
Он уточнил, что Нацбанк не оказывал давления на коммерческие банки, решение по картам «Мир» они принимали самостоятельно с учетом рисков.
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