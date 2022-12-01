Во Владивостоке задержана экс-директор департамента земельных отношений, у нее прошли обыски
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Во Владивостоке задержана бывшая вице-мэр города, экс-директор департамента земельных и имущественных отношений Наталья Соколова, сообщает региональное СУ СК.
Также задержан действующий сотрудник департамента Армен Карпетян. Их подозревают в махинациях с земельными участками. Ущерб, по данным следователей, составил почти 78 миллионов рублей.
«По версии следствия, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года должностные лица Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставили без проведения торгов в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива за плату земельный участок площадью 11 410 кв.м. При этом, плата за земельный участок была явно несоразмерна площади расположенных на нем объектов капитального строительства — 13 капитальных гаражей общей площадью 260 кв.м.», — сообщили в СК.
В результате краевому бюджету причинен ущерб свыше 57, 8 млн рублей. Также был выявлен аналогичный эпизод (с декабря 2015 по январь 2022 года), ущерб составил свыше 20, 1 млн рублей.
У подозреваемых провели обыски, допрашиваются свидетели. По данным СК, принимаются меры к возмещению ущерба, в связи с чем на имущество подозреваемых будет наложен арест.
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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