В Оренбургской области детей с диабетом обеспечат системами мониторинга глюкозы
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
В Оренбургской области детей с сахарным диабетом I типа обеспечат системами мониторинга глюкозы. Средства выделят из бюджета региона, сообщил губернатор Денис Паслер.
«Системы по показаниям врачей для ребят приобретают медицинские учреждения. Из-за введения санкций в этом году были нарушены логистические цепочки поставок, случались задержки. С июля текущего года датчики практически отсутствовали на российском рынке, и отдельным больницам было сложно закупить их в срок», — написал Паслер в телеграм-канале.
По его словам, власти региона приняли решение ввести новую меру поддержки — централизованно закупать системы на средства регионального бюджета.
«Врачебная комиссия установила потребность в таких системах у 450 маленьких пациентов. В бюджет предусмотрели на это больше 72 млн рублей», — сообщил Паслер.
Конкурс уже объявлен, 9 декабря будет определен поставщик. Дети начнут получать системы мониторинга с января 2023 года.
Системы мониторинга глюкозы позволяют непрерывно следить за уровнем сахара в крови. Датчики крепятся на предплечье и передают информацию об уровне глюкозы на специальный сканер или обычный смартфон с установленным приложением.
Эти системы позволяют не прокалывать палец (как это нужно для измерения сахара на глюкометре). Кроме того, к мониторингу могут подключаться родители и следить за состоянием ребенка удаленно с помощью своего смартфона.
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