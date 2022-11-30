Сенаторы предложили запретить в рекламе алфавит, созданный не на основе кириллицы

17.19 Четверг, 1 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0


Сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Госдуму законопроект, который предлагает изменения в закон «О рекламе» и касается алфавита.

Как говорится в пояснительной записке, изменения предлагаются «с целью установления запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы». Исключение составят фирменные наименования и товарные знаки, прошедшие госрегистрацию.

«В настоящее время в российской рекламной среде преобладают иноязычные элементы. Нередко русское название передается полностью латиницей, встречаются примеры слов, в которых происходит замена части букв кириллического алфавита буквами латинского алфавита. При этом графический и фонетический облик русского слова искажается», — говорится в пояснении к законопроекту.

Авторы инициативы отмечают, что «через графику текста человек осознает, к какой культуре он относится, шрифт становится "стержнем" культурного кода».

«Защита кириллицы важна для сохранения целостности российского государства. Зрительное опознавание знаков привычного кириллического алфавита играет объединяющую роль в социуме», — полагают сенаторы. По их словам, это поможет сохранить самобытность «в условиях активного продвижения мировой массовой культуры».

Сенаторы уточняют, что «особенно сильно влияет реклама на сознание молодежи». Замена кириллицы латинским алфавитом, по их мнению, приводит к тому, что молодежь неправильно воспринимает культуру родного языка.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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