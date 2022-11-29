В Волгограде на парковке взорвалась машина, погиб 3-летний ребенок
Россия и мир
Фото: СУ СКР по Волгоградской области
В Волгограде на парковке возле жилого дома в Советском районе взорвалась машина. В результате возник пожар, горели сразу четыре машины.
По предварительным данным регионального СК, в одном из автомобилей произошла утечка газа с последующем возгоранием.
«В результате произошедшего погиб 3-летний ребенок, а 52-летний мужчина получил тяжелые травмы. В настоящее время пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.
Место ЧП осматривают следователи и следователи-криминалисты.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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