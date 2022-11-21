Новак заявил о работе над системой расчетов между Россией и Китаем без использования SWIFT

«Такая работа позволяет предотвратить риски и способствовать трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют. В этой связи Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае, китайских - в России, создания системы расчетов без использования SWIFT», - заявил Новак.



Алиса Левина © Вечерние ведомости

Вице-премьер Росси Александр Новак заявил о том, что идет работа по «взаимному открытию счетов российских и китайских компаний в банках обеих стран. Это, по его заявлению, поможет проводить платежи без использования системы SWIFT.По словам вице-премьера, расчеты по нефте- газовым контрактам уже переходят на национальные валюты – рубль и юань.