Новак заявил о работе над системой расчетов между Россией и Китаем без использования SWIFT
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вице-премьер Росси Александр Новак заявил о том, что идет работа по «взаимному открытию счетов российских и китайских компаний в банках обеих стран. Это, по его заявлению, поможет проводить платежи без использования системы SWIFT.
«Такая работа позволяет предотвратить риски и способствовать трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют. В этой связи Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае, китайских - в России, создания системы расчетов без использования SWIFT», - заявил Новак.
По словам вице-премьера, расчеты по нефте- газовым контрактам уже переходят на национальные валюты – рубль и юань.
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