Песков заявил о возможном создании юридического лица для координации действий в рамках газового союза трех стран
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вероятно, может быть создано некое юридическое лицо для координации газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.
Песков отметил, что сама идея создания такого союза принадлежит президенту России, и является актуальной.
«То, что имеет в виду президент Путин, - это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть - конечно, это все еще предстоит обсуждать, - с неким юридическим лицом: и для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры потом для внешних рынков», - сказал Песков (цитата по ТАСС).
Напомним, что президент Казахстана Касым Жомарт Токаев сказал премьеру российского правительства Михаилу Мишустину, что президент России предложил ему создать газовый союз трех стран, как оценивает эту идею президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пока неизвестно.
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