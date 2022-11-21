Курские власти раскритиковали главу района, который подарил полотенца и торт матерям погибших военных

17.09 Понедельник, 28 ноября 2022
Россия и мир
После огласки в СМИ пост был удален. Фото: скриншот страницы района в ВК


В Курской области глава района вручил матерям погибших бойцов наборы полотенец и торт. Об этом написала администрация района на странице в ВК, выложив текст и фотографии, однако после критики в комментариях и реакции в СМИ пост был удален.

В пресс-службе губернатора изданию «Подъём» заявили, что глава района «должен сделать выводы».

«Этот случай – тот самый пример несоблюдения морально-этических норм местными органами власти. Возможно, попытка поддержать матерей и продиктована положительными побуждениями, желанием поддержать семьи, но эта личная инициатива главы района достигла противоположного эффекта», — сообщили изданию в пресс-службе, назвав это «халатным отношением к людям, пережившим невосполнимую утрату».

Также в пресс-службе отметили, что представители областной администрации в ближайшее время встретятся с матерями из Льговского района.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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