В Москве 17-летний подросток на «Тойоте» сбил молодую женщину на переходе, она скончалась
Россия и мир
Фото: прокуратура Москвы
В Москве 17-летний подросток на «Тойоте Королла» сбил 22-летнюю женщину на пешеходном переходе.
В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. От полученных травм женщина скончалась в больнице, сообщает столичная прокуратура.
По данным ведомства, 24 ноября примерно в 23 часа юноша, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля «Тойота Королла» и на ул. Красноярской совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Со слов несовершеннолетнего автомобиль он купил в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте. Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль расследование обстоятельств ДТП, а также установление причин и условий произошедшего, обстоятельств приобретения и использования подростком транспортного средства», — сообщили в прокуратуре.
Действия водителя подлежат квалификации по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СК.
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