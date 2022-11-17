Спикер парламента Кыргызстана призвал срочно переименовать районы Бишкека с названиями на русском языке
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Необходимо в срочном порядке переименовать районы Бишкека, заявил на Народном курултае спикер парламента Нурланбек Шакиев, пишет Спутник Кыргызстан.
«К сожалению, в нашей стране до сих пор много названий на других языках. Необходимо в срочном порядке дать им наименования на кыргызском языке. Срочно нужно переименовать четыре района столицы», — заявил спикер.
Ранее с таким же предложением выступали депутаты, заявив, что «нынешние названия морально устарели и выполнили историческую миссию».
При смене названий рекомендуется «учесть национальную идеологию».
Предлагается переименовать четыре района Бишкека, пишет издание:
Первомайский район — имени Турдакуна Усубалиева или Жусупа Абдрахманова
Свердловский — имени Манаса или Чингиза Айтматова
Октябрьский — имени Суйменкула Чокморова или Байтик Баатыра
Ленинский — имени Абсамата Масалиева или Исхака Раззакова
Также, по словам Шакиева, после принятия закона о государственном языке «более чем за 30 лет ничего не сделано, все осталось на бумаге». «Каждый кыргызстанец должен знать кыргызский язык. Мы должны жить с девизом, что два кыргыза должны общаться между собой по-кыргызски. Не знать другие языки не стыдно, стыдно не знать родной язык», — цитирует Шакиева Спутник Кыргызстан.
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