Из-за возгорания в подвале эвакуировали всех сотрудников парламента Кыргызстана
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня из здания законодательного органа Кыргызстана эвакуировали всех сотрудников из-за возгорания. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предварительным данным, пожар случился в подвале здания, обошлось без пострадавших.
Также известно, что по пятницам кыргызстанские депутаты не проводят заседаний, так что в здании находились в основном сотрудники аппарата.
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