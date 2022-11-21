Из-за возгорания в подвале эвакуировали всех сотрудников парламента Кыргызстана

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня из здания законодательного органа Кыргызстана эвакуировали всех сотрудников из-за возгорания. Об этом сообщили в МЧС республики.По предварительным данным, пожар случился в подвале здания, обошлось без пострадавших.Также известно, что по пятницам кыргызстанские депутаты не проводят заседаний, так что в здании находились в основном сотрудники аппарата.