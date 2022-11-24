По иску прокурора суд в Новосибирске обязал мэрию купить 670 единиц техники для уборки снега
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/ Вечерние ведомости
Центральный районный суд Новосибирска обязал мэрию города приобрести 670 единиц сногоуборочной техники. С соответствующим иском в суд обратился прокурор города Роман Сивак.
«Суд Центрального района удовлетворил иск прокурора Новосибирска Романа Сивака и обязал мэрию города дополнительно приобрести 670 единиц специальной техники для достижения нормативной численности и надлежащей очистки городских дорог», - указано в в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре уточнили, что, если администрация города не приобретет технику для уборки снега добровольно, то к мэрии будут применить «механизмы принудительного исполнения».
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