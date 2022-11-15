СК: в Москве задержан высокопоставленный полицейский по делу о незаконной миграции
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение замначальника УВМ ГУ МВД России по г. Москве Вячеславу Фокину и бывшему замначальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Также обвинение предъявлено двум предпринимателям, сообщает ведомство.
По данным СК, в 2021 году сотрудники столичного управления получили от подконтрольной предпринимателям коммерческой компании ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан. Эти ходатайства содержали недостоверные сведения о целях въезда.
«На основании данных ходатайств указанные должностные лица УВМ ГУ МВД России по г. Москве, используя служебное положение, организовали незаконное оформление приглашений на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию», — сообщили в СК.
Должностные лица и предприниматели были задержаны. Ранее у них прошли обыски, в ходе которых изъяты наличные деньги и документы.
В суд направлено ходатайство следователей об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
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