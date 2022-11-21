На Чукотке в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью 12 кв. километров
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
На Чукотке в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью около 12 кв. километров.
Местные власти собрали внеочередное заседание комиссии по ЧС, чтобы разобраться в ситуации с разливом нефтепродуктов.
«Выяснено, что в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью около 12 кв. километров. По предварительным данным пятно шло от корабля, стоявшего в заливе», — говорится в сообщении администрации Чукотского района на странице в ВК.
Учитывая погодные условия (сейчас в заливе шторм), местные власти приняли решение провести мониторинг береговой линии.
Также администрация намерена запросить информацию о судах, которые находились в акватории залива с 19 по 22 ноября.
Информация о топливном пятне направлена в окружной Росприроднадзор, а также в ПАО «Чукотская торговая компания» «с предложением принять меры по ликвидации последствий и недопущения впредь подобных инцидентов», сообщили в администрации.
Залив Лаврентия — залив в северной части Берингова моря. Административно относится к Чукотскому району Чукотского автономного округа России.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».