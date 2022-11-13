ВЦИОМ: 87% россиян никогда не обращались за помощью к психотерапевтам и психоаналитикам
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Социологи выяснили, что россияне предпочитают самостоятельно справляться со стрессовыми ситуациями, не обращаясь за профессиональной психологической помощью.
По данным ВЦИОМ, 87% россиян никогда не обращались к специалистам (психологам, психотерапевтам, психоаналитикам и пр.).
При этом спрос на эти услуги все же постепенно растет. За 13 лет доля тех, кто обращался за профессиональной психологической помощью, удвоилась (6% в 2009 г. vs. 12% в 2022 г.). Успешное решение проблемы отметили 8% россиян, неуспешное — 4%. То есть опыт взаимодействия со специалистами скорее положительный, отмечают аналитики.
По данным исследователей, чаще за психологической помощью обращаются женщины, что ожидаемо (16% vs 8% мужчин), представители молодежи 18-24 лет (23%), жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов-миллионников.
Абсолютное большинство представителей старшего поколения (92%), граждан со средним образованием и ниже (93% и 98% соответственно) и активных телезрителей (96%) никогда не обращались к специалистам за психологической помощью, выяснили социологи.
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