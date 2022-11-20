В Китае назвали возможную причину пожара на заводе, в результате которого погибли 38 человек
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В городе Аньян китайской провинции Хэнань при пожаре на заводе Anyang Kaixinda Trading погибли 38 человек. Об этом сообщает телеканал CCTV.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в понедельник в 16 часов по местному времени. Потушить огонь удалось только к полуночи.
По данным телеканала, к настоящему времени поисково-спасательные работы практически завершены.
По предварительным данным, возможная причина пожара — электросварка и нарушение правил безопасности персоналом, сообщает телеканал.
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