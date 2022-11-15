Вице-спикер Госдумы Кузнецова: славянский генотип является основой опытов над людьми
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, комментируя законопроект о суррогатном материнстве в РФ, высказалась о «славянском генотипе», над которым «проводят опыты в западных биолабораториях».
«Госдума плотно, профессионально и глубоко работает над темой биологических лабораторий США, которые были обнаружены на территории Украины. Так вот именно славянский генотип является основой этих опытов над людьми. И мы с вами можем представить, для чего могут быть использованы эти дети», — заявила Кузнецова на пресс-конференции в ТАСС.
По ее словам, «речь идет не только о правах детей, рожденных суррогатными матерями для иностранцев, но и о правах наших с вами детей, которые здесь, на территории, уже являются гражданами России».
Напомним, законопроект предусматривает введение запрета на услуги суррогатных матерей в России для иностранных граждан и лиц без гражданства. Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина (гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно).
Суррогатной матерью сможет стать только гражданка РФ.
По словам Кузнецовой, законопроект может быть принят во втором и третьем чтении уже в декабре.
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