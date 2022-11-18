Сын бывшего детского омбудсмена Астахова получил 3,5 года по делу о мошенничестве
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Сын адвоката, бывшего детского омбудсмена РФ Павла Астахова получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в суде.
Приговор в понедельник вынес Фрунзенский районный суд Саратова. Как сообщается, Антон Астахов был обвинен по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
РИА новости со ссылкой на источники в силовых структурах пишут, что Антон Астахов в 2019 году в при участии еще одного фигуранта помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 миллионов рублей. После этого, как утверждается, он похитил 74 миллиона рублей из этой суммы.
Приговор в законную в силу не вступил.
Павел Астахов был уполномоченным по правам ребенка в РФ с 2009 по 2016 год.
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