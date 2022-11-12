Токаев переизбрался на пост президента Казахстана, на втором месте — кандидат «против всех»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Внеочередные выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. По предварительным данным ЦИК, в голосовании приняли участие 8 300 046 человек. Явка избирателей составила 69,44 %.
В избирательный бюллетень были включены 6 кандидатов и графа «Против всех» (причем, против всех проголосовали 5,8% — это больше, чем за кто-либо из кандидатов, кроме Токаева).
Абден К.Ж. — 206 206 (2,60%)
Ауеcбаев Н.С. —176 116 (2,22%)
Дайрабаев Ж.М. — 271 641 (3,42%)
Қажыкен М.З. — 200 907 (2,53%)
Токаев К.К. — 6 456 392 (81,31%)
Турсынбекова С.П. — 168 731 (2,12%)
Против всех — 460 484 (5,80%)
Президент РФ Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства.
В поздравительной телеграмме говорится, что Токаев получил от сограждан «убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого курса государственного развития».
«Отношения стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию», — говорится в телеграмме.
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