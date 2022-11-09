В Краснодарском крае пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Краснодарском крае пьяный полицейский насмерть сбил 45-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде.
Как сообщает региональная прокуратура, это произошло еще 13 ноября. 35-летний сотрудник полиции был за рулем автомобиля Nissan Sunny в состоянии опьянения, в станице Старощербиновской он допустил наезд на велосипедистку. В результате ДТП женщина скончалась.
«Прокуратура Щербиновского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — сообщили в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, полицейский был задержан в тот же день, впоследствии он был заключен под стражу на период предварительного расследования.
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