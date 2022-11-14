Министр Кравцов: в каждой школе к 2024 году будут созданы театр и спортивный клуб
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Глава минпросвещения Сергей Кравцов выступил в Госдуме в рамках «правительственного часа».
Он обратил особое внимание на вопросы патриотического воспитания в школах и борьбу с «псевдоценностями» в учебниках. «В ходе экспертиз специалисты особенно внимательно отнесутся к ценностям, смысловым вопросам. Здесь абсолютно неприемлемы разрушительные, дикие для нашего многонационального общества вещи, такие как расизм, отрицание значимости семьи и многие другие. Мы обязаны и будем защищать наших школьников от псевдоценностей», — подчеркнул Сергей Кравцов.
Также он заявил, что в следующем году будет ликвидирована третья смена в школах, а к 2024 году в каждой школе России будут созданы театр и спортивный клуб.
Кроме того, министр высказался о введении формы в школах. «В дальнейшем считаем важным найти законодательное решение таким вопросам: дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного и введение школьной формы. Пусть каждая школа самостоятельно определит, какой ей быть», — добавил министр просвещения.
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