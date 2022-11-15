В Москве задержали разлившего горючую жидкость возле храма мужчину

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Москве задержан житель столицы, который разлил возле храма на Кавказском бульваре горючую жидкость, а потом поджёг ее. Как сообщили в МВД, у храма повреждено лакокрасочное покрытие крыльца.Также сообщается, что возгорание заметил сторож храма, который сам же его и потушил. Хроме краски крыльца, повреждения замечены и на тротуаре.Известно, что возбуждено уголовное дело, мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.