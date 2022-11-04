Российские айтишники взяли бронзу на международном студенческом чемпионате по программированию

«Сейчас в нашей стране формируется новое поколение талантливых ИТ-специалистов, которые включаются в масштабные отечественные цифровые проекты мирового уровня. Молодые специалисты уже сейчас участвуют в развитии цифровой науки, создании конкурентных ИТ-решений - это усилит позиции нашей индустрии информационных технологий на мировом рынке. Международный опыт и профессиональная дерзость позволят ребятам сыграть «на опережение», - считает директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня, 11 ноября, в Дакке (столица Бангладеша) прошел финал Финал 45-го студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Сразу две российские команды взяли бронзу, сообщает пресс-служба цифрового блока Росатома.Командами-призерами стали команды Санкт-Петербургского государственного университета и НИУ «Высшая школа экономики». Золото взяла команда из США – из Массачусетского технологического института.Сообщается, что в этом году «Росатом» стал официальным спонсором Московского регионального четвертьфинала чемпионата сезона 2022/2023 гг. ICPC Moscow Regional Contest, который пройдет 20 ноября в Москве.В этом году в чемпионате в Дакке приняли участие команды 140 университетов из 45 стран. Из России были 11 команд из следующих вузов - Московский государственный университет, Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Университет ИТМО, Высшая школа экономики (Санкт–Петербургское отделение), Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский государственный университет, Ижевский государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Саратовский государственный университет.