В России полностью создана база для производства инсулина, однако до 70% рынка занимают зарубежные

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, что в России создана база для производства инсулина. Однако на данным момент, по ее словам, доля импортного инсулина на российском рынке доходит до 70%.«Мы должны сказать, что, проанализировав ситуацию, мы понимаем, что у нас абсолютно создана база фармацевтического производства, которая может взять на себя создание и производство отечественных инсулинов», — сообщила Мокрышева.По словам Мокрышевой, отечественные инсулины уже есть, и их линейка будет расширяться. Кроме того, создана база клинических исследований, благодаря которой эндокринологи могут контролировать качество инсулинов.