В России полностью создана база для производства инсулина, однако до 70% рынка занимают зарубежные
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, что в России создана база для производства инсулина. Однако на данным момент, по ее словам, доля импортного инсулина на российском рынке доходит до 70%.
«Мы должны сказать, что, проанализировав ситуацию, мы понимаем, что у нас абсолютно создана база фармацевтического производства, которая может взять на себя создание и производство отечественных инсулинов», — сообщила Мокрышева.
По словам Мокрышевой, отечественные инсулины уже есть, и их линейка будет расширяться. Кроме того, создана база клинических исследований, благодаря которой эндокринологи могут контролировать качество инсулинов.
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