Кравцов: курс начальной военной подготовки появится в школах со следующего года
Россия и мир
Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что со следующего учебного года в российских школах появится курс по начальной военной подготовке, пишут РИА Новости.
По словам главы ведомства, курс будет готов до 1 января, затем проведут его апробацию «и школы его со следующего года могут использовать».
Ранее идею вернуть курс НВП в школы поддержали в Госдуме, Совете Федерации и Минобороны (где предложили выделить на курс 140 часов в последние два года обучения).
Предполагается, что военная подготовка войдет в «два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников».
Обновлено. Позже в Минпросвещения сообщили, что занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Депутат Госдумы от Свердловской области рассказал о попытке вернуть 27 мобилизованных сотрудников оборонного предприятия
07 ноября 2022
07 ноября 2022
Депутат Госдумы от Свердловской области заявил, что не все мобилизованные получили личные жетоны
03 ноября 2022
03 ноября 2022