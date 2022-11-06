В Минобороны РФ разъяснили, из чего складывается денежное довольствие мобилизованных

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Минобороны РФ разъяснили порядок выплат мобилизованным и рассказали, из чего складывается денежное довольствие. Об этом журналистам сообщил представитель финансового блока министерства Сергей Микищенко.Подробности приводит РИА Новости.Минимальная сумма — 195 тысяч рублей. Она состоит из ежемесячной социальной выплаты (158 тысяч) и денежного довольствия, которое зависит от окладов по воинской должности и званию, а также от выслуги лет (минимум 37 тысяч).Например, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей, командир взвода — около 225 тысяч, а командир батальона — около 243 тысяч.Средства начисляются на банковскую карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы.В ноябре довольствие начнут выплачивать досрочно (с 8 ноября).Для этого надо оформить доверенность. Кроме того, военнослужащий может оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчётному счёту, который он представил для получения довольствия.Социальная выплата в 158 тысяч рублей подоходным налогом не облагается. Денежное довольствие мобилизованного облагается налогом в 13%.. Могут быть установлены ежемесячные надбавки «за особые условия военной службы или за особые достижения».начислят единовременную выплату в 195 тысяч рублей. Выплата будет производиться после заключения контракта.