В Минобороны РФ разъяснили, из чего складывается денежное довольствие мобилизованных
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Подробности приводит РИА Новости.
Из чего складывается сумма. Минимальная сумма — 195 тысяч рублей. Она состоит из ежемесячной социальной выплаты (158 тысяч) и денежного довольствия, которое зависит от окладов по воинской должности и званию, а также от выслуги лет (минимум 37 тысяч).
Например, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей, командир взвода — около 225 тысяч, а командир батальона — около 243 тысяч.
Сроки начисления. Средства начисляются на банковскую карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы.
В ноябре довольствие начнут выплачивать досрочно (с 8 ноября).
Деньги может получать семья мобилизованного. Для этого надо оформить доверенность. Кроме того, военнослужащий может оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчётному счёту, который он представил для получения довольствия.
Налоги. Социальная выплата в 158 тысяч рублей подоходным налогом не облагается. Денежное довольствие мобилизованного облагается налогом в 13%.
Дополнительные выплаты. Могут быть установлены ежемесячные надбавки «за особые условия военной службы или за особые достижения».
Срочникам и мобилизованным, которые заключили контракт, начислят единовременную выплату в 195 тысяч рублей. Выплата будет производиться после заключения контракта.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области сделали 7 тысяч выплат по 20 тысяч рублей семьям мобилизованных
06 ноября 2022
06 ноября 2022