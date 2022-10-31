Президент РФ подписал закон о мобилизации с неснятой судимостью за тяжкие преступления
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Исключения составят неснятые судимости по ряду статей (о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, посягательстве на жизнь государственного деятеля, совершении теракта, организации незаконного вооруженного формирования и др.). Кроме того, нельзя будет призывать граждан с неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Осужденные с непогашенной судимостью по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами также по закону не могут быть призваны.
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