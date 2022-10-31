Власти Тувы заявили, что военкоматы «перевыполнили» план по мобилизации
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Власти Тувы подвели итоги частичной мобилизации.
План, который был поставлен перед республикой, выполнен в полном объёме, при этом, по словам военного комиссара Тувы, несколько военкоматов «отработали сверх запланированного» (военкоматы Чеди-Хольского, Тандинского, Пий-Хемского, Каа-Хемского и Кызылского районов). Об этом сообщается на официальном портале республики.
Также местные власти заявили, что единовременные выплаты в 100 тысяч рублей на каждого мобилизованного перечислены 335 гражданам (уточняется, что это половина всех призванных). «17 выплат финансовые организации вернули обратно из-за ошибок, допущенных в реквизитах», — сообщили в пресс-центре правительства.
План, который был поставлен перед республикой, выполнен в полном объёме, при этом, по словам военного комиссара Тувы, несколько военкоматов «отработали сверх запланированного» (военкоматы Чеди-Хольского, Тандинского, Пий-Хемского, Каа-Хемского и Кызылского районов). Об этом сообщается на официальном портале республики.
Также местные власти заявили, что единовременные выплаты в 100 тысяч рублей на каждого мобилизованного перечислены 335 гражданам (уточняется, что это половина всех призванных). «17 выплат финансовые организации вернули обратно из-за ошибок, допущенных в реквизитах», — сообщили в пресс-центре правительства.
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