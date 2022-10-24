После пуска КНДР десятка ракет Южная Корея закрыла несколько воздушных маршрутов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи рассказали, что КНДР запустила не менее 10 ракет в сторону Жёлтого и Японского морей.Одна из ракет упала всего в 57 километрах от города Сокчхо.После инцидента, как сообщают местные СМИ, несколько воздушных маршрутов закрыты Южной Кореей.