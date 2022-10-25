В ГД готовят законопроект, обязывающий артистов театров выступать перед бойцами
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме готовят законопроект, который предполагает, что артисты государственных театров будут должны выступать перед бойцами. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на первого замглавы комитета ГД по контролю Дмитрия Гусева (СРЗП).
«Если ты работаешь в государственном театре и получаешь государственные деньги, то, пожалуйста, собирайся и езжай в агитбригаду, на линию фронта, и вдохновляй наших бойцов», — цитирует депутата агентство.
Соответствующий законопроект будет подготовлен, заявил он.
Также он считает, что деятели культуры, которые получают «государственные деньги» в виде зарплат или грантов и высказываются против политики государства, должны перестать получать эти средства.
«Если ты работаешь в государственном театре и получаешь государственные деньги, то, пожалуйста, собирайся и езжай в агитбригаду, на линию фронта, и вдохновляй наших бойцов», — цитирует депутата агентство.
Соответствующий законопроект будет подготовлен, заявил он.
Также он считает, что деятели культуры, которые получают «государственные деньги» в виде зарплат или грантов и высказываются против политики государства, должны перестать получать эти средства.
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