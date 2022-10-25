Отменены прямые выборы мэра Томска. Лишь в 6 региональных столицах России у горожан осталось право выбирать главу
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Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Томске отменили прямые выборы мэра.
Соответствующий законопроект приняла Законодательная Дума Томской области. Несмотря на то, что 13 депутатов городской думы Томска несколько дней назад выступили против отмены выборов — они даже пытались инициировать внеочередное заседание городского парламента, чтобы назначить на нём новые прямые выборы мэра Томска. Однако в аппарате думы заявили, что ближайшая возможная дата для такого заседания – 28 октября, то есть на следующий день после заседания облдумы, на которой рассматривалась отмена выборов.
Теперь 28 октября подобный вопрос в гордуме рассматривать уже не имеет смысла, поскольку принятый областными депутатами закон исключает возможность назначения прямых выборов.
Томск был одним из последних городов России, в котором горожане избирали главу на прямых выборах. «Вечерние ведомости» посмотрели, у жителей каких городов ещё осталось право самим выбирать градоначальника – среди административных центров субъектов РФ таких 6: Анадырь, Абакан, Новосибирск, Улан-Удэ, Хабаровск и Якутск. Кроме того, прямые выборы мэров есть в ряде районных центров в восточных регионах России – например, в Иркутской области и в Бурятии (однако и там от них стремительно избавляются — например, вчера сделан очередной шаг для отмены прямых выборов главы Северобайкальска).
Если взглянуть на ситуацию с выборностью мэров 5 лет назад, то уже к 2017 году прямые выборы глав городов остались только в Азиатской части России. В 2018 году были отменены прямые выборы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Затем права выбирать себе мэра лишили жителей Кемерова. При этом в 2018 году в столице Бурятии Улан-Удэ, наоборот, вернули прямые выборы.
В настоящий момент правом решать, давать ли возможность горожанам самим выбирать мэра своего города, обладают региональные власти. Поэтому сегодня именно областная дума решала соответствующий вопрос в Томской области. Выборы мэра Екатеринбурга в 2018 году также отменены решением свердловского областного Заксобрания. В 2020 году на рассмотрение свердловского ЗакСО в порядке народной законодательной инициативы был внесён законопроект о возврате прямых выборов мэров, под которым подписалось около 15 тысяч жителей области, но депутаты отклонили его в первом чтении. С тех пор вопрос о возврате прямых выборов на Урале не поднимался.
Соответствующий законопроект приняла Законодательная Дума Томской области. Несмотря на то, что 13 депутатов городской думы Томска несколько дней назад выступили против отмены выборов — они даже пытались инициировать внеочередное заседание городского парламента, чтобы назначить на нём новые прямые выборы мэра Томска. Однако в аппарате думы заявили, что ближайшая возможная дата для такого заседания – 28 октября, то есть на следующий день после заседания облдумы, на которой рассматривалась отмена выборов.
Теперь 28 октября подобный вопрос в гордуме рассматривать уже не имеет смысла, поскольку принятый областными депутатами закон исключает возможность назначения прямых выборов.
Томск был одним из последних городов России, в котором горожане избирали главу на прямых выборах. «Вечерние ведомости» посмотрели, у жителей каких городов ещё осталось право самим выбирать градоначальника – среди административных центров субъектов РФ таких 6: Анадырь, Абакан, Новосибирск, Улан-Удэ, Хабаровск и Якутск. Кроме того, прямые выборы мэров есть в ряде районных центров в восточных регионах России – например, в Иркутской области и в Бурятии (однако и там от них стремительно избавляются — например, вчера сделан очередной шаг для отмены прямых выборов главы Северобайкальска).
Если взглянуть на ситуацию с выборностью мэров 5 лет назад, то уже к 2017 году прямые выборы глав городов остались только в Азиатской части России. В 2018 году были отменены прямые выборы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Затем права выбирать себе мэра лишили жителей Кемерова. При этом в 2018 году в столице Бурятии Улан-Удэ, наоборот, вернули прямые выборы.
В настоящий момент правом решать, давать ли возможность горожанам самим выбирать мэра своего города, обладают региональные власти. Поэтому сегодня именно областная дума решала соответствующий вопрос в Томской области. Выборы мэра Екатеринбурга в 2018 году также отменены решением свердловского областного Заксобрания. В 2020 году на рассмотрение свердловского ЗакСО в порядке народной законодательной инициативы был внесён законопроект о возврате прямых выборов мэров, под которым подписалось около 15 тысяч жителей области, но депутаты отклонили его в первом чтении. С тех пор вопрос о возврате прямых выборов на Урале не поднимался.
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