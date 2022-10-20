Путин выступил с речью, которую в Кремле назвали «главным событием дня»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент РФ Путин выступил на Валдайском форуме.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал речь Путина как «главное событие дня, которое предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать».Изначально планировалось, что Путин выступит в 16:00 по мск, затем время перенесли на 17:00, однако президент начал свою речь в 17:20.- Есть как минимум два Запада. Запад христианских ценностей, а также исламских ценностей, этот Запад нам во многом близок. Но есть и другой Запад — агрессивный, неоколониальный, деспотичный, с его диктатом Россия никогда не смирится;- События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию.- Так называемый Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. Это разжигание [Роскомнадзор] на Украине, эскалация на Тайване, дестабилизация мирового и энергетического рынков;- Власть над миром — это то, что Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта кровавая и грязная;- Предложения России по укреплению коллективной безопасности в декабре прошлого года отшвырнули в сторону;- Перед человечеством два пути — или дальше накапливать груз проблем, или попытаться вместе принять решения. Неидеальные, но работающие.- «Я верю в силу здравого смысла»;- Сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы, а эти фундаментальные вызовы только нарастают. Например, сокращение биоразнообразия в природе. Но должно быть и другое разнообразие;- На стирании различий строилась западная модель глобализации;- У Запада исчез творческий потенциал;- Уверенность в своей непогрешимости — очень опасное состояние;- Даже в самый разгар «холодной войны» никому в голову не приходило отрицать существование науки, культуры и искусства своих оппонентов;- До сжигания книг дошли в свое время нацисты, сейчас западные радетели либерализма и прогресса приходят к тому же;- Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости. Либералы в 20 веке стали заявлять о том, что у открытого общества, оказывается, есть враги, и свобода таких врагов должна быть отменена, любая альтернативная точка зрения должна быть отменена;- «Чего из России не исходит — это всё происки Кремля. Но на себя-то посмотрите? Неужели мы такие всемогущие? Ну, хоть мозгами-то пошевелите, нельзя же всё сваливать на козни Кремля»;- Западные идеологи и политики много лет твердили: у демократии нет альтернативы. Правда, речь они вели о западной форме демократии, а все остальные формы народовластия они отвергали;- Прямая угроза для монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели;- Развитие мира — в диалоге цивилизаций, высшее достоинство и духовную сущность человека все признают;- Традиционные ценности — не постулат, но их отличие от неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, они вытекают из исторического опыта; их нельзя навязать, их нужно уважать и бережно относиться к тому, что веками выбирал наш народ;- Традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии составляют основу мировой цивилизации;- Запад теряет превосходство и быстро превращается в меньшинство на мировой арене;- «На Западе — десятки гендеров и гей-парады — так тому и быть, но они не имеют права требовать от других следовать этим направлениям»;- «В отличие от Запада мы в чужой двор не лезем»;- Многополярность — это реальный, а, по сути единственный шанс для той же Европы восстановить политическую субъектность;- Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены;- Самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях;- Народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения;- Россия никогда не считала и не считает себя врагом Запада;- «Мы пытались выстроить отношения с НАТО. Посыл был один: давайте перестанем быть врагами. Мы были абсолютно искренними. И что же мы получили в ответ? Получили по всем направлениям возможного сотрудничества «нет». Получили давление и очаги напряженности у границ»;- Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия отстаивает свое право на существование и свободное развитие;- Россия не хочет стать новым гегемоном;- Диктатуре можно противопоставить свободу развития народов, деградации личности — любовь к человеку как к творцу;- Смысл сегодняшнего исторического момента в том, что перед всеми государствами открываются возможности для демократического оригинального развития;- Новый миропорядок должен быть основан на законе, открытости;- Россия считает неизбежным формирование новых экономических платформ, они должны быть деполитизированы и независимы от единого центра управления;- Используя доллар как оружие Запад дискредитировал международный институт финансовых резервов. «Цап-царап и прикарманил наши золотовалютные резервы».- Происходит захват рынков и ресурсов. Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня;- Строя в других странах АЭС, мы создаем целую отрасль, даем другим странам совершить реальный прорыв технологический, вывести свою энергетику на новый уровень;- Суверенитет не предполагает изоляцию и автаркию;- Либеральная глобализация — это обезличивание, интеграция — раскрытие интересов каждой цивилизации;- Единство человечества не строится по команде «делай как я, будь как я»;- «Многим лидерам Европы мешает убежденность в том, что европейцы лучше других. За высокомерием они не замечают, что превратились в вассалов, часто и без права голоса»;- Развал СССР разрушил равновесие сил. Уходит в прошлое однополярный мир. Впереди — непредсказуемое и важное десятилетие со времен окончания второй мировой войны;- Смена вех — процесс болезненный, но неизбежный.Также добавим, что в своей речи Путин много цитировал Солженицына, Зиновьева, Данилевского и Достоевского.