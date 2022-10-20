Путин выступил с речью, которую в Кремле назвали «главным событием дня»
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент РФ Путин выступил на Валдайском форуме.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал речь Путина как «главное событие дня, которое предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать».
Изначально планировалось, что Путин выступит в 16:00 по мск, затем время перенесли на 17:00, однако президент начал свою речь в 17:20.
Собрали некоторые тезисы.
- Есть как минимум два Запада. Запад христианских ценностей, а также исламских ценностей, этот Запад нам во многом близок. Но есть и другой Запад — агрессивный, неоколониальный, деспотичный, с его диктатом Россия никогда не смирится;
- События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию.
- Так называемый Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. Это разжигание [Роскомнадзор] на Украине, эскалация на Тайване, дестабилизация мирового и энергетического рынков;
- Власть над миром — это то, что Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта кровавая и грязная;
- Предложения России по укреплению коллективной безопасности в декабре прошлого года отшвырнули в сторону;
- Перед человечеством два пути — или дальше накапливать груз проблем, или попытаться вместе принять решения. Неидеальные, но работающие.
- «Я верю в силу здравого смысла»;
- Сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы, а эти фундаментальные вызовы только нарастают. Например, сокращение биоразнообразия в природе. Но должно быть и другое разнообразие;
- На стирании различий строилась западная модель глобализации;
- У Запада исчез творческий потенциал;
- Уверенность в своей непогрешимости — очень опасное состояние;
- Даже в самый разгар «холодной войны» никому в голову не приходило отрицать существование науки, культуры и искусства своих оппонентов;
- До сжигания книг дошли в свое время нацисты, сейчас западные радетели либерализма и прогресса приходят к тому же;
- Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости. Либералы в 20 веке стали заявлять о том, что у открытого общества, оказывается, есть враги, и свобода таких врагов должна быть отменена, любая альтернативная точка зрения должна быть отменена;
- «Чего из России не исходит — это всё происки Кремля. Но на себя-то посмотрите? Неужели мы такие всемогущие? Ну, хоть мозгами-то пошевелите, нельзя же всё сваливать на козни Кремля»;
- Западные идеологи и политики много лет твердили: у демократии нет альтернативы. Правда, речь они вели о западной форме демократии, а все остальные формы народовластия они отвергали;
- Прямая угроза для монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели;
- Развитие мира — в диалоге цивилизаций, высшее достоинство и духовную сущность человека все признают;
- Традиционные ценности — не постулат, но их отличие от неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, они вытекают из исторического опыта; их нельзя навязать, их нужно уважать и бережно относиться к тому, что веками выбирал наш народ;
- Традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии составляют основу мировой цивилизации;
- Запад теряет превосходство и быстро превращается в меньшинство на мировой арене;
- «На Западе — десятки гендеров и гей-парады — так тому и быть, но они не имеют права требовать от других следовать этим направлениям»;
- «В отличие от Запада мы в чужой двор не лезем»;
- Многополярность — это реальный, а, по сути единственный шанс для той же Европы восстановить политическую субъектность;
- Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены;
- Самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях;
- Народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения;
- Россия никогда не считала и не считает себя врагом Запада;
- «Мы пытались выстроить отношения с НАТО. Посыл был один: давайте перестанем быть врагами. Мы были абсолютно искренними. И что же мы получили в ответ? Получили по всем направлениям возможного сотрудничества «нет». Получили давление и очаги напряженности у границ»;
- Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия отстаивает свое право на существование и свободное развитие;
- Россия не хочет стать новым гегемоном;
- Диктатуре можно противопоставить свободу развития народов, деградации личности — любовь к человеку как к творцу;
- Смысл сегодняшнего исторического момента в том, что перед всеми государствами открываются возможности для демократического оригинального развития;
- Новый миропорядок должен быть основан на законе, открытости;
- Россия считает неизбежным формирование новых экономических платформ, они должны быть деполитизированы и независимы от единого центра управления;
- Используя доллар как оружие Запад дискредитировал международный институт финансовых резервов. «Цап-царап и прикарманил наши золотовалютные резервы».
- Происходит захват рынков и ресурсов. Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня;
- Строя в других странах АЭС, мы создаем целую отрасль, даем другим странам совершить реальный прорыв технологический, вывести свою энергетику на новый уровень;
- Суверенитет не предполагает изоляцию и автаркию;
- Либеральная глобализация — это обезличивание, интеграция — раскрытие интересов каждой цивилизации;
- Единство человечества не строится по команде «делай как я, будь как я»;
- «Многим лидерам Европы мешает убежденность в том, что европейцы лучше других. За высокомерием они не замечают, что превратились в вассалов, часто и без права голоса»;
- Развал СССР разрушил равновесие сил. Уходит в прошлое однополярный мир. Впереди — непредсказуемое и важное десятилетие со времен окончания второй мировой войны;
- Смена вех — процесс болезненный, но неизбежный.
Также добавим, что в своей речи Путин много цитировал Солженицына, Зиновьева, Данилевского и Достоевского.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал речь Путина как «главное событие дня, которое предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать».
Изначально планировалось, что Путин выступит в 16:00 по мск, затем время перенесли на 17:00, однако президент начал свою речь в 17:20.
Собрали некоторые тезисы.
- Есть как минимум два Запада. Запад христианских ценностей, а также исламских ценностей, этот Запад нам во многом близок. Но есть и другой Запад — агрессивный, неоколониальный, деспотичный, с его диктатом Россия никогда не смирится;
- События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию.
- Так называемый Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. Это разжигание [Роскомнадзор] на Украине, эскалация на Тайване, дестабилизация мирового и энергетического рынков;
- Власть над миром — это то, что Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта кровавая и грязная;
- Предложения России по укреплению коллективной безопасности в декабре прошлого года отшвырнули в сторону;
- Перед человечеством два пути — или дальше накапливать груз проблем, или попытаться вместе принять решения. Неидеальные, но работающие.
- «Я верю в силу здравого смысла»;
- Сегодняшние события отодвинули на второй план экологические проблемы, а эти фундаментальные вызовы только нарастают. Например, сокращение биоразнообразия в природе. Но должно быть и другое разнообразие;
- На стирании различий строилась западная модель глобализации;
- У Запада исчез творческий потенциал;
- Уверенность в своей непогрешимости — очень опасное состояние;
- Даже в самый разгар «холодной войны» никому в голову не приходило отрицать существование науки, культуры и искусства своих оппонентов;
- До сжигания книг дошли в свое время нацисты, сейчас западные радетели либерализма и прогресса приходят к тому же;
- Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости. Либералы в 20 веке стали заявлять о том, что у открытого общества, оказывается, есть враги, и свобода таких врагов должна быть отменена, любая альтернативная точка зрения должна быть отменена;
- «Чего из России не исходит — это всё происки Кремля. Но на себя-то посмотрите? Неужели мы такие всемогущие? Ну, хоть мозгами-то пошевелите, нельзя же всё сваливать на козни Кремля»;
- Западные идеологи и политики много лет твердили: у демократии нет альтернативы. Правда, речь они вели о западной форме демократии, а все остальные формы народовластия они отвергали;
- Прямая угроза для монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели;
- Развитие мира — в диалоге цивилизаций, высшее достоинство и духовную сущность человека все признают;
- Традиционные ценности — не постулат, но их отличие от неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, они вытекают из исторического опыта; их нельзя навязать, их нужно уважать и бережно относиться к тому, что веками выбирал наш народ;
- Традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии составляют основу мировой цивилизации;
- Запад теряет превосходство и быстро превращается в меньшинство на мировой арене;
- «На Западе — десятки гендеров и гей-парады — так тому и быть, но они не имеют права требовать от других следовать этим направлениям»;
- «В отличие от Запада мы в чужой двор не лезем»;
- Многополярность — это реальный, а, по сути единственный шанс для той же Европы восстановить политическую субъектность;
- Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены;
- Самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях;
- Народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения;
- Россия никогда не считала и не считает себя врагом Запада;
- «Мы пытались выстроить отношения с НАТО. Посыл был один: давайте перестанем быть врагами. Мы были абсолютно искренними. И что же мы получили в ответ? Получили по всем направлениям возможного сотрудничества «нет». Получили давление и очаги напряженности у границ»;
- Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия отстаивает свое право на существование и свободное развитие;
- Россия не хочет стать новым гегемоном;
- Диктатуре можно противопоставить свободу развития народов, деградации личности — любовь к человеку как к творцу;
- Смысл сегодняшнего исторического момента в том, что перед всеми государствами открываются возможности для демократического оригинального развития;
- Новый миропорядок должен быть основан на законе, открытости;
- Россия считает неизбежным формирование новых экономических платформ, они должны быть деполитизированы и независимы от единого центра управления;
- Используя доллар как оружие Запад дискредитировал международный институт финансовых резервов. «Цап-царап и прикарманил наши золотовалютные резервы».
- Происходит захват рынков и ресурсов. Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня;
- Строя в других странах АЭС, мы создаем целую отрасль, даем другим странам совершить реальный прорыв технологический, вывести свою энергетику на новый уровень;
- Суверенитет не предполагает изоляцию и автаркию;
- Либеральная глобализация — это обезличивание, интеграция — раскрытие интересов каждой цивилизации;
- Единство человечества не строится по команде «делай как я, будь как я»;
- «Многим лидерам Европы мешает убежденность в том, что европейцы лучше других. За высокомерием они не замечают, что превратились в вассалов, часто и без права голоса»;
- Развал СССР разрушил равновесие сил. Уходит в прошлое однополярный мир. Впереди — непредсказуемое и важное десятилетие со времен окончания второй мировой войны;
- Смена вех — процесс болезненный, но неизбежный.
Также добавим, что в своей речи Путин много цитировал Солженицына, Зиновьева, Данилевского и Достоевского.
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