Губернатор Псковской области заявил, что регион намерен купить на «Авито» два «Тигра» для мобилизованных
Россия и мир
Скрин видео Михаила Ведерникова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с мобилизованными на военном полигоне «Завеличье», где обсудил поддержку семей, вопросы снабжения и т.д.
По словам Ведерникова, он получает много обращений, связанных с тем, что «каждому нужно купить по три бронежилета, по четыре каски и так далее». Губернатор попросил мобилизованных объяснить родным, по возможности, что это уже «ненужные траты», так как потребности изменились.
По его словам, бюджет у региона небольшой, поэтому есть люди и предприятия, которые помогают с обеспечением мобилизованных.
«Тигр» — российский многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости. Мы нашли несколько объявлений на Авито, один из таких автомобилей стоит 16 млн рублей.
По словам Ведерникова, он получает много обращений, связанных с тем, что «каждому нужно купить по три бронежилета, по четыре каски и так далее». Губернатор попросил мобилизованных объяснить родным, по возможности, что это уже «ненужные траты», так как потребности изменились.
«То, что нужно было месяц назад, сейчас ситуация меняется, нужны другие базовые вещи… Мы с комдивом еженедельно корректируем список того, что нужно. Вот сейчас сказали, что нужны квадрокоптеры, мы привезли квадрокоптеры. Есть необходимость в подвижной легкой бронированной технике… Мы сейчас тоже этим вопросом занимаемся. Понятно, что централизованно это Минобороны всё делает. Но мы смотрим, в том числе на «Авито» вот сейчас два «Тигра» нашли и постараемся их купить и оперативно доставить», - сказал Ведерников.
По его словам, бюджет у региона небольшой, поэтому есть люди и предприятия, которые помогают с обеспечением мобилизованных.
«Тигр» — российский многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости. Мы нашли несколько объявлений на Авито, один из таких автомобилей стоит 16 млн рублей.
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