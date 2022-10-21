Губернатор Псковской области заявил, что регион намерен купить на «Авито» два «Тигра» для мобилизованных

«То, что нужно было месяц назад, сейчас ситуация меняется, нужны другие базовые вещи… Мы с комдивом еженедельно корректируем список того, что нужно. Вот сейчас сказали, что нужны квадрокоптеры, мы привезли квадрокоптеры. Есть необходимость в подвижной легкой бронированной технике… Мы сейчас тоже этим вопросом занимаемся. Понятно, что централизованно это Минобороны всё делает. Но мы смотрим, в том числе на «Авито» вот сейчас два «Тигра» нашли и постараемся их купить и оперативно доставить», - сказал Ведерников.

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с мобилизованными на военном полигоне «Завеличье», где обсудил поддержку семей, вопросы снабжения и т.д.По словам Ведерникова, он получает много обращений, связанных с тем, что «каждому нужно купить по три бронежилета, по четыре каски и так далее». Губернатор попросил мобилизованных объяснить родным, по возможности, что это уже «ненужные траты», так как потребности изменились.По его словам, бюджет у региона небольшой, поэтому есть люди и предприятия, которые помогают с обеспечением мобилизованных.«Тигр» — российский многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости. Мы нашли несколько объявлений на Авито, один из таких автомобилей стоит 16 млн рублей.