В ГД приняли законопроекты, которые предлагают наказание за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений»

13.25 Четверг, 27 октября 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроекты о защите «традиционных ценностей».

«Инициативами предлагается наказание за пропаганду и оправдание нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, интернете, литературе и кино», — сообщает пресс-служба ГД.

Пропаганда запрещается как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних.

Документ расширяет перечень запрещенной к распространению информации среди детей: «пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений», а также информация, способная вызвать у детей желание сменить пол.

За нарушения предусмотрена ответственность.

- За нарушение запрета пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений» (среди лиц любого возраста) предполагается штраф от 50 до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн (или приостановление деятельности до 90 суток) для юрлиц.

- За нарушение запрета пропаганды педофилии — от 200 до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн рублей для должностных лиц, от 1 до 10 млн рублей (или приостановление деятельности до 90 суток) для юрлиц.

- За распространение среди детей информации, демонстрирующей «нетрадиционные сексуальные отношения» (либо способной вызвать у них желание сменить пол) — штраф от 50 до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 до 400 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей (или приостановление деятельности до 90 суток) для юрлиц.

Иностранным гражданам за такие нарушения будет грозить выдворение за пределы РФ.

Другие предлагаемые изменения:

- Реклама не должна содержать информацию, демонстрирующую «нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения».

- Фильмы, пропагандирующие «нетрадиционные сексуальные отношения», не будут получать прокатное удостоверение.

- На платных ресурсах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода (который подтверждает возраст пользователя).

Авторы инициативы — председатель ГД Вячеслав Володин, руководители всех фракций, а также более 300 депутатов.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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