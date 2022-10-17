ВЦИОМ: каждый третий россиянин не имеет права собственности на какую-нибудь жилую недвижимость в РФ
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Каждый третий россиянин (28%) не имеет права собственности на какую-нибудь жилую недвижимость на территории России, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Причем, чем старше граждане, тем чаще у них имеется недвижимость. Среди россиян старше 60 лет показатель достигает максимальных 82%, среди 18-24-летних он ниже в 1,7 раза — 47%, выяснили социологи.
Среди граждан, не имеющих в собственности жилья, 6% не знают, где будут жить в следующем месяце.
Причем, чем старше граждане, тем чаще у них имеется недвижимость. Среди россиян старше 60 лет показатель достигает максимальных 82%, среди 18-24-летних он ниже в 1,7 раза — 47%, выяснили социологи.
Среди граждан, не имеющих в собственности жилья, 6% не знают, где будут жить в следующем месяце.
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