Роспотребнадзор: в России выявлен выделившийся из «омикрона» штамм «цербер»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В России выявлены два новых варианта коронавируса, в том числе выделившийся из «омикрона» штамм «цербер», сообщили в Роспотребнадзоре.В ведомстве говорят, что предполагается дальнейшее распространение этих штаммов.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, к концу осени возможен небольшой подъем заболеваемости, однако он не будет угрожающим.26-28 октября в Москве проходят XII Съезд Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и XIII Всероссийский Съезд гигиенистов и санитарных врачей. Глава Роспотребнадзора принимает участие в мероприятиях.