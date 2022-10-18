Роспотребнадзор: в России выявлен выделившийся из «омикрона» штамм «цербер»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В России выявлены два новых варианта коронавируса, в том числе выделившийся из «омикрона» штамм «цербер», сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве говорят, что предполагается дальнейшее распространение этих штаммов.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, к концу осени возможен небольшой подъем заболеваемости, однако он не будет угрожающим.
26-28 октября в Москве проходят XII Съезд Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и XIII Всероссийский Съезд гигиенистов и санитарных врачей. Глава Роспотребнадзора принимает участие в мероприятиях.
В ведомстве говорят, что предполагается дальнейшее распространение этих штаммов.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, к концу осени возможен небольшой подъем заболеваемости, однако он не будет угрожающим.
26-28 октября в Москве проходят XII Съезд Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и XIII Всероссийский Съезд гигиенистов и санитарных врачей. Глава Роспотребнадзора принимает участие в мероприятиях.
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