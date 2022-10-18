Карл III официально назначил 42-летнего Риши Сунака премьер-министром Великобритании
Россия и мир
Фото: royal.uk
42-летний Риши Сунак, новый лидер правящей Консервативной партии Великобритании, официально вступил в должность премьер-министра страны.
Он получил мандат на формирование правительства от короля Карла III, сообщает пресс-служба монарха. Аудиенция состоялась сегодня в Букингемском дворце. «Господин Сунак принял предложение Его Величества и поцеловал руки после его назначения премьер-министром и первым лордом казначейства», — сообщили в пресс-службе.
Риши Сунак стал третьим за этот год премьер-министром Великобритании. Также он стал первым главой правительства, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон 8 сентября после смерти Елизаветы II.
Он получил мандат на формирование правительства от короля Карла III, сообщает пресс-служба монарха. Аудиенция состоялась сегодня в Букингемском дворце. «Господин Сунак принял предложение Его Величества и поцеловал руки после его назначения премьер-министром и первым лордом казначейства», — сообщили в пресс-службе.
Риши Сунак стал третьим за этот год премьер-министром Великобритании. Также он стал первым главой правительства, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон 8 сентября после смерти Елизаветы II.
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