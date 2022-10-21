Томские ученые: слизни и жуки-носороги полезнее говядины и свинины, а их выращивание экономически выгодно

17.16 Понедельник, 24 октября 2022
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Учёные биологического института Томского государственного университета провели исследование и выяснили, что жуки и слизни полезнее по многим параметрам, чем мясо сельскохозяйственных животных.

Ученые изучили пищевую ценность и проанализировали нутриентный состав нескольких видов — серых и рыжих слизней, жуков-носорогов, бронзовки. Результаты, по словам исследователей, оказались неожиданными.

«Количество белка в биомассе слизней сопоставимо с его уровнем в мясе домашних животных, а количество жиров неизмеримо меньше — соответственно, калорийность беспозвоночных в разы ниже. Микроэлементный состав изучаемых объектов также оказался очень богатым. Например, в ходе анализа выявлено высокое содержание железа, магния, фосфора и цинка — наиболее важных микроэлементов для поддержания нормальной жизнедеятельности организма», — говорится в сообщении на сайте вуза.

Также выяснилось, что в биомассе слизней содержится хитин, которого нет в мясе сельскохозяйственных животных. «Этот элемент улучшает перистальтику кишечника и работу ЖКТ в целом. Наряду с этим в биомассе слизней есть углеводы, жирорастворимые витамины А и Е, отсутствующие в мясных продуктах, привычно употребляемых населением», — говорят исследователи.

Что касается жуков, то в них, по данным ученых, самое высокое содержание белка — 25,9 г /100 г (тогда как в говядине — 18,6 г / 100 г).

Руководитель проекта Сергей Чернышев считает, что использование беспозвоночных в пищу становится трендом в Европе. «К примеру, самый крупный промышленный центр, где выращивают насекомых для употребления в пищу, находится в Голландии. В России это направление только начинает развиваться, но ни у кого нет сомнений в его перспективности», — говорит ученый.

Промышленное выращивание беспозвоночных, по его словам, экономически выгодно. «Во-первых, им не нужно тепло, данные виды могут спокойно существовать при температуре +10°С. Им не страшна высокая влажность, соответственно, для выращивания таких животных можно использовать подвалы. Питание — это любые древесные опилки с небольшим количеством недорогих ферментов, фруктовые, овощные отходы», — говорит Чернышев.

Биологи утверждают, что в свете риска мирового продовольственного кризиса беспозвоночные становятся «наиболее перспективными источниками протеина».

По данным ученых, употреблять слизней и жуков можно в разных видах, например, в виде порошковой добавки.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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